Tongeren - Tabaksdieven zijn woensdag rond middernacht binnengedrongen in de Press Shop in de Maastrichterstraat in Tongeren. Ze roofden er sigaretten. De daders forceerden zich een doorgang via het dak. Ze haalden een raam en traliewerk weg om af te dalen in de winkel. Het is al de derde keer dat de winkel doelwit is van dieven.