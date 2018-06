“Voorbereid als voor een ruimtevlucht bij NASA”

Donderdagavond rond middernacht wordt beslist wie er zaterdag om 15 uur vanop de pole begint aan de 24 Uur van Le Mans. Zeker is dat het een Toyota zal zijn, zo goed als zeker die met Fernando Alonso aan het stuur. Bij de GT’s is het wél razend spannend met Zoldernaar Laurens Vanthoor in een hoofdrol. Wint hij één jaar na ‘kleine’ broer Dries?

Le Mans blijft een hoogfeest in autosportland en voor de 86ste editie worden weer 250.000 toeschouwers verwacht in La Sarthe. Maar sportief is het dit jaar ietsje minder. Wie hoog vliegt, kan diep vallen ...