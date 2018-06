“Trainerswissel destabiliseert Spaanse ploeg niet”, meent Portugese bondscoach

De Portugese bondscoach Fernando Santos is ervan overtuigd dat de trainerschaos bij de Spaanse nationale ploeg van de voorbije dagen geen sportieve gevolgen zal hebben voor ‘La Roja’. Beide landen treffen elkaar vrijdag in Sotchi op de eerste speeldag van WK-groep B.

Dinsdag raakte bekend dat de Spaanse bondscoach Julen Lopetegui na het toernooi Real Madrid zal gaan trainen. De Spaanse bond kon dit niet smaken en maakte woensdag een einde aan de samenwerking. Met Fernando Hierro werd snel een opvolger gevonden om het team in Rusland te leiden, maar feit is dat bij de Spanjaarden het extrasportieve alomtegenwoordig is - zelden een goed teken bij een WK-start.

“Maar dat is voor de partij van morgen van geen belang”, oordeelde Santos. “Spanje zal de wedstrijd gewoon willen winnen en heeft er de wapens voor. Maar ook wij willen uiteraard de zege. Spanje speelt al tien jaar hetzelfde soort voetbal en zal volgens mij nu niet plots veranderen. Ik wens Hierro tegen ons natuurlijk geen succesvolle start toe, maar hoop dat hij met Spanje een knap toernooi kan spelen.”

Naast Spanje en Europees kampioen Portugal vervolledigen Marokko en Iran groep B.