Bouhanni wint pittig duel... van ploegmaat, en uit zijn onvrede: “De dingen zijn heel ingewikkeld”

De strubbels binnen het Franse team Cofidis zijn duidelijk nog geen geschiedenis. De Fransman Nacer Bouhanni won donderdag de openingsetappe van de Route d’Occitanie (Fra/2.1) voor de neus van zijn ploegmaat Christophe Laporte. Na de streep uitte hij echter zijn ongenoegen over de ploeg.

De Route d’Occitanie, de opvolger van de Route du Sud, startte met een heuvelachtige etappe van 168 kilometer tussen Cap-Découverte en Ségala Carmaux. Onderweg dichtte Cofidis de kloof op vier vroege vluchters. Het was maar de vraag wie de kredietploeg zou uitspelen aan de finish tijdens de massasprint: de omstreden Bouhanni of Laporte, die dit jaar ook al zes keer kon winnen.

Aan het eind zette Bouhanni de spurt als eerste in en reed Laporte zijn eigen sprint. Op de streep gooide Laporte zijn voorwiel naast dat van Bouhanni, maar de fotofinish toonde die laatste als winnaar aan. Bryan Coquard werd derde. Na de finish schoten de ogen van Laporte vuur richting die van zijn winnende ploegmaat, die even van zijn lijn was afgeweken. Geen feestje dus, maar nog meer donderwolken over de ploeg.

Nacer Bouhanni et Christophe Laporte en discussion quelques secondes après ce sprint très serré entre les deux leaders de @TeamCOFIDIS#RDO2018 pic.twitter.com/CDM8cQTgbd — La Route d'Occitanie (@RouteOccitanie) 14 juni 2018

Na de finish deed Bouhanni er nog een schepje bovenop, toen de flashinterviewer vroeg of het de ploegtactiek was om beide sprinters hun eigen gang te laten gaan. “De dingen zijn heel ingewikkeld binnen de ploeg Cofidis. Maar ik heb niet veel zin om erover te praten. Dat hou ik voor mij. Ik ben tevreden dat ik kan winnen in moeilijke omstandigheden”, toonde de ritwinnaar zijn onvrede.

De Route d’Occitanie eindigt zondag. Voor de vierdaagse de bergen induikt, wacht vrijdag nog een heuvelachtige etappe waarin Bouhanni zijn leiderstrui kan proberen te verdedigen.