Monfort en Vanmarcke grijpen naast ritzege in Zwitserland, Porte schudt aan de boom en verstevigt gele trui

De Deen Soren Kragh Andersen (Sunweb) heeft donderdag de zesde rit in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven, een bergrit van 186 kilometer die het peloton van Fiesch naar Gommiswald leidde, met onderweg twee beklimmingen buiten categorie. De Australiër Richie Porte (BMC) gaf zijn gele trui nog wat meer glans door zijn rechtstreekse concurrenten op het slotklimmtje uit het wiel te rijden.

Met de Furkapass en de Klausenpass moesten de renners twee beklimmingen buiten categorie bedwingen. De laatste lag wel nog op 60 kilometer van de aankomst.

De rit werd kleur gegeven door een ontsnapping van een twintigtal renners, met onder andere Maarten Wynants (LottoNL-Jumbo), Sep Vanmarcke (EF-Drapac), Maxime Monfort (Lotto-Soudal), Tim Declercq (Quick-Step) en Iljo Keisse (Quick-Step) in de rangen.

Na de beklimming van de beide Alpenreuzen bleef nog een tiental renners over, onder wie Monfort. Hij was de best geklasseerde renner in de kopgroep en reed tot tien kilometer voor de meet nog virtueel in het geel.

De finale, met een klimmetje van 2,5 kilometer tegen 5,2 procent, werd aangevat met zes renners: Monfort, Nathan Haas, Soren Kragh Andersen, Cyril Gautier, Gorka Izagirre en Michael Gogl. Uiteindelijk bleek de slotklim een kolfje naar de hand van Soren Kragh Andersen, die uit de kopgroep kon wegspringen en alleen aankomen. Nathan Haas werd enkele seconden later tweede, Gorka Izagirre derde. Maxime Montfort strandde op een vierde plek.

Richie Porte sprong op de slotklim weg van zijn rechtstreekse concurrenten en werd zesde. Hij verstevigt zijn leidersplaats en zet eerste achtervolgers Wilco Kelderman en Sam Oomen op 32 seconden in het algemeen klassement.

Tim Wellens (Lotto Soudal) gaf onderweg op. “Leeggereden”, zo klonk het bij zijn ploeg.