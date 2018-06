Poetin bekrachtigt uitnodiging aan Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un

De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens een bijeenkomst met een topfunctionaris uit Noord-Korea zijn uitnodiging aan staatsleider Kim Jong Un bekrachtigd.

Begin september zou een topontmoeting plaatsvinden in de marge van het Economisch Forum van het Verre Oosten in Vladivostok of op een andere tijdstip, zei Poetin in Moskou. Noord-Koreaanse parlementsvoorzitter Kim Yong Nam overhandigde een persoonlijke boodschap van Kim aan Poetin, aldus het persbureau TASS. Over de inhoud van de boodschap werd niets gezegd.

Rusland is tevreden dat Noord- en Zuid-Korea de afgelopen maanden hun dialoog verder hebben uitgebouwd, zei Poetin in het gesprek. “En we verwelkomen de ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider en de Amerikaanse president Donald Trump”, aldus Poetin. Dit is slechts een stap voor een omvattende oplossing van het conflict op het Koreaanse schiereiland, “maar dankzij goede wil is die gezet”.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov had de uitnodiging voor Kim Jong Un eind mei in Pyöngyang afgegeven. De parlementsvoorzitter uit Noord-Korea is een van Poetins internationale gasten op de opening van het WK voetbal donderdagavond.