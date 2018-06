Gesprongen waterleiding kost Albanees 22 maanden cel

Zutendaal - Een 26-jarige Albanees die in een vroegere bakkerij in Zutendaal een cannabisplantage begon, is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden en een boete van 6.000 euro. De brandweer ontdekte de plantage met 540 volgroeide planten en 400 stekken toen de waterleiding sprong en het hele gebouw onder water kwam te staan. Een Nederlander van wie DNA in de buurt van de plantage op een sigarettenpeuk werd gevonden, werd vrijgesproken.

In maart 2015 kreeg de politie informatie dat er zich in een appartement boven de voormalige bakkerij een plantage zou bevinden. Voordat ze de woning in de Sprinkelestraat binnen vielen, bekeken de agenten ...