Enfant terrible Robbie Williams kan het niet laten: middenvinger tijdens openingsceremonie van WK

Het WK voetbal is donderdagnamiddag in het Olympisch Stadion Loezjniki in de Russische hoofdstad Moskou op gang geschoten met de traditionele openingsceremonie. De fans in het stadion konden onder meer genieten van een optreden van de Britse popzanger Robbie Williams. Het enfant terrible kon het echter niet laten om naar de camera zijn middenvinger uit te steken. Dat was ongetwijfeld niet de afspraak, benieuwd wat de Russen daarvan vonden...