Twee Britse profvoetballers verdacht van verkrachting toeriste (19) op Ibiza

Twee Engelse profvoetballers zijn donderdag op het Spaanse eiland Ibiza voor de rechter verschenen. Ze worden beiden verdacht van de verkrachting van een 19-jarige toeriste.

Zowel Reeco Hackett-Fairchild als Karlan Ahearne-Grant, twee Britse profvoetballers bij de Engelse derdeklasser Charlton Athletic, mochten het donderdag met handboeien komen uitleggen aan de rechter op Ibiza. Het tweetal is dinsdag gearresteerd nadat er een klacht tegen was ingediend door de ouders van een 19-jarige toeriste. Zij zou door één van de spelers verkracht zijn, een andere hield haar in bedwang.

Volgens een woordvoerder van de Spaanse politie was het meisje er samen met een vriendin en haar ouders op vakantie. “Ze waren maandagnamiddag in San Antonio en kwamen er in een lokale bar in contact met enkele spelers van een Engels voetbalteam. Even later gingen beide vrouwen met drie mannen terug naar het hotel Cala de Bou, nabij San Antonio, waar de voetballers verbleven. Van zodra ze in de kamer waren, werd één van de vrouwen seksueel aangerand door één van de spelers. Een tweede hield haar tegen en een derde maakte een filmpje met zijn smartphone. Na het incident gingen de twee jonge vrouwen zwaar onder de indruk terug naar hun verblijf. Daar vertelde het aangerande meisje het verhaal aan haar ouders.

Die stapten vervolgens naar de politie om een klacht in te dienen. “De politie is nadien naar het hotel gegaan om er drie te arresteren”, aldus nog de politie. Onder wie dus de twee voetballers, maar ook een derde man. Hij heeft eveneens de Britse nationaliteit, maar is geen voetballer. Hij moest ook niet voor de rechter verschijnen.

Intussen heeft een woordvoerder van Charlton Athletic gerageerd op het voorval. “We hebben het nieuws vernomen en bekijken de zaak. Maar omwille van het lopende onderzoek, zullen we hier niet verder over communiceren.”

Of de twee voetballers aangehouden blijven of intussen vrijgelaten zijn op borgtocht, is nog niet duidelijk.