Twee jaar cel voor vader die minderjarige kinderen in cannabisplantage liet slapen

Bilzen - Een failliet verklaarde Nederlander (46) die in een gehuurde woning in Bilzen een cannabisplantage onderbracht, is donderdag door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Vooral dat zijn twee minderjarige kinderen verschillende keren in de buurt van de plantage met een zevenhonderdtal planten bleven slapen en de man geen onbekende is bij het gerecht, komt de Nederlander nu zwaar te staan.

Nadat hij geldproblemen had gekregen door een faillissement en een vechtscheiding, huurde de Nederlander in Bilzen een woning. De politie kreeg in augustus 2016 informatie dat er zich in het huis op de ...