De Nederlandse supermarktketen Jumbo breidt uit naar België. Dat heeft het bedrijf donderdag bevestigd. Wanneer dat zal gebeuren en met hoeveel winkels, is nog steeds niet duidelijk.

Uit een bijlage van het Belgisch Staatsblad bleek dat deze week in Antwerpen de bvba Jumbo België is opgericht, zo heeft De Tijd gemeld.

Het was al langer duidelijk dat de op één na grootste supermarktketen van Nederland naar ons land lonkt. Officieel klonk het steeds dat het bedrijf de stap “overweegt” en de “mogelijkheden onderzocht”. Maar gevraagd naar de publicatie in het Staatsblad bevestigt het bedrijf nu dat een Belgische BV is opgericht “ter voorbereiding op de uitbreiding van Jumbo naar België”.

Jumbo wil wel niet ingaan op wanneer het naar België komt en met hoeveel winkels. Begin januari zei financieel directeur Ton van Veen nog dat de keten niet van plan is in 2018 al de grens over te steken.

Heel wat Belgen uit de grensstreek gaan winkelen in Jumbo-supermarkten. Het familiebedrijf heeft een marktaandeel in Nederland van ruim negentien procent, met zowat zeshonderd winkels.