Devenyns maakt rentree na meer dan drie maanden aan de kant

Aarschot - Dries Devenyns is terug van weggeweest. Hij kwam op 11 maart niet meer aan de start van de slotrit van Parijs-Nice en onderging na een medische controle, wegens aanhoudende rugklachten, een herniaoperatie. Vrijdag hervat Dries Devenyns opnieuw de competitie in Dwars door het Hageland (1.1). Dit na een inactiviteit van meer dan drie maanden.

“Het is dus afwachten hoe Dries die eerste wedstrijdkilometers zal verteren. Net voor hem als is het voor ons koffiedik kijken hoe conditioneel sterk hij staat”, meldt sportdirecteur Geert Van Bondt. “Devenyns is een hele periode out geweest. Het belangrijkste is dat na zijn operatie hij opnieuw pijnvrij kan fietsen. Vraag is hoe dat zich gaat vertalen in een echte koers. Dries rijdt na Dwars door het Hageland ook nog de Elfstedenronde in Brugge, Halle-Ingooigem en het Belgisch kampioenschap op de weg in Binche. Daarna trekt hij op stage in Livigno. Een deelname aan de Tour is niet meer aan de orde. Misschien kan hij aan de slag in de Ronde van Spanje, maar dat moet de toekomst uitwijzen.”

Elia Viviani hervat de competitie na de Ronde van Italië. Daarin behaalde hij vier ritzeges.

“Ook bij hem is het afwachten hoe het voelt na een korte inactiviteit. Ook Florian Sénéchal reed na de Giro geen enkele koers meer. Maar die mannen trainden natuurlijk nog door en staan conditioneel wel sterk. Vraag is net hoe sterk? Voor wat betreft Dwars door het Hageland zijn er ondere andere nog Alvaro Hodeg en Fabio Jakobsen, al denk ik niet dat het tot een sprint zal komen op dit toch wel zware parcours”, stelde Geert Van Bondt.