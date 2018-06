Miley Cyrus gaat niet meer uitsluitend als vrouw door het leven

Haar fans wisten het natuurlijk al langer, maar in een interview met Vogue heeft Miley Cyrus nu bevestigd dat ze als genderfluïde persoon door het leven gaat. Ze voelt zich niet mannelijk, maar ook niet vrouwelijk, en ze wil haar fans duidelijk maken dat dat geen probleem hoeft te zijn.

“Ik ben een openlijk genderfluïde persoon en ik ben altijd eerlijk geweest over mijn seksualiteit”, zo liet Miley optekenen in een interview met Vogue, waaruit ze nu een korte quote deelt op Twitter. “Het is niet alleen altijd belangrijk geweest voor mij om trots te tonen voor wie ik ben, maar ook mijn fans aan te moedigen om altijd trouw te zijn aan wie ze zijn.”

“Ik wil hen inspireren om meer liefde te voelen in hun leven, en minder angst”, zo sluit Miley af. Het feit dat Miley uit de kast komt als genderfluïde wil niet zeggen dat ze nu ook van geslacht wil veranderen. Het enige wat ze ermee zegt is dat haar eigen beleving van haar seksualiteit niet vrouwelijk, maar ook niet mannelijk is. Ze voelt zich een beetje van beide zeg maar.

Miley deelde de uitspraak naar aanleiding van ‘Pride Month’, hoewel die dit jaar officieel niet bestaat. Vorige jaren riep de Amerikaanse president Barack Obama juni nog uit tot ‘Pride Month’ naar aanleiding van de vele gay prides die in die maand plaatsvinden in de VS. Een hele maand lang zou zo de holebigeschiedenis en de strijd om holebi- en transrechten in het licht gezet worden. President Trump heeft om nog onbekende redenen dit jaar die traditie niet doorgezet. Hij benoemde juni tot ‘Nationale Maand van de Oceaan’, maar niet tot ‘Pride Month’.