Groenewegen sprint in Slovenië overtuigend naar negende seizoenszege, vroege vluchter wordt leider

De 24-jarige Nederlander Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) heeft donderdag zijn negende zege van het seizoen geboekt. Hij was aan het eind van de tweede etappe in de Ronde van Slovenië (cat. 2.1) met voorsprong de snelste in een massaspurt. De Australiër Benjamin Hill hield aan een lange vlucht de leiderstrui over.

Een groot deel van de 152 kilometer tussen Maribor en aankomstplaats Rogaska Slatina reed een groep van drie leiders voorop. Daarbij een Sloveen, een Tsjech en Hill, die ook in de eerste etappe was meegeschoven met de lange vlucht en zo tweede was in de stand. Dankzij de extra bonificatieseconden die hij onderweg boekte, komt Hill nu verrassend aan de leiding in het algemene klassement. De 28-jarige Australiër komt uit voor het onbekende lokale team Ljubljana Gusto Xaurum en is in Europa nog een behoorlijk ongeschreven blad.

Eenmaal de vluchters waren gegrepen, roerden de grote namen zich wel voor de dagzege. Ondanks een lekke band in de finale stak Mark Cavendish de neus aan het venster in de laatste hectometers, maar de “Manxman” werd kansloos overvleugeld door Groenewegen, die als een pijl uit een boog vanuit de achtergrond naar voor schoot. De Italiaan Matteo Pelucchi eindigde voor de tweede dag op rij als tweede, voor Caleb Ewan en Simone Consonni, die zijn leiderstrui na één dag weer moet afstaan. Marcel Kittel werd pas 27e.

De Ronde van Slovenië eindigt zondag. De komende drie etappes zijn op het lijf geschreven van de klassementsrenners. .