Bart Verhaeghe predikt realisme: “Als we kwartfinale winnen, zou dat een verrassing zijn”

Ook voor Bart Verhaeghe, ondervoorzitter bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), mag het WK in Rusland stilaan beginnen. Donderdag wordt de openingswedstrijd afgetrapt, de Rode Duivels moeten nog vier dagen wachten vooraleer ze Panama in de ogen kijken.

“Het kriebelt bij iedereen en zeker als je toekomt hier in Moskou, dan zie je dat het WK echt wel leeft. Ik denk dat het bij de Rode Duivels ook mag beginnen, iedereen is er klaar voor. Op het juiste moment zijn ze klaar”, vertelde Verhaeghe donderdag in de Russische hoofdstad.

De euforie van enkele jaren geleden heeft intussen bij de spelers en de bond plaatsgemaakt voor realisme. “We hebben er echter nooit aan getwijfeld dat we naar hier zouden komen zonder de overtuiging dat we een goede prestatie konden afleveren. Nu, wat is voor ons een goede prestatie? Die eerste groepsfase wordt sowieso moeilijk. Dat worden drie ploegen die zich gaan weren, met spelers die hun land verdedigen. Dat zullen moeilijke wedstrijden worden, waarin wij echter favoriet zijn. Daarna kom je in de achtste finale heel sterke tegenstanders tegen die ons waardig zijn.”

“Mocht je dan nog doorstoten naar de kwartfinale, denk ik dat we daar wel op onze plaats zitten, wetende dat we daar twee hele grote tegenstanders (Duitsland en Brazilië, red) kunnen tegenkomen. Als we daarvan winnen zou dat een verrassing zijn. We bekijken onze doelstelling nuchter. De voorbereiding is verlopen zoals Roberto Martinez en zijn staf hadden gepland. Met een opbouw die ervoor moest zorgen dat de spelers na een zwaar seizoen fysiek en mentaal op het juiste moment in vorm zijn en dat is ook wel het geval.”

Na nochtans een kwartfinale op het WK van 2014 kwam de KBVB met een financiële kater terug uit Brazilië. De uitgaven waren immers veel te hoog opgelopen en dat had zijn invloed op het budget. Dat zal deze keer echter niet het geval zijn. De Belgische bond verzekert positieve cijfers. “De Belgische voetbalbond heeft ingezien dat we dat anders moeten aanpakken. We zijn overeengekomen dat we een begroting moeten maken over twee jaar die sluitend moet zijn, zonder deelname aan een WK of EK. Dat betekent dat je een positieve begroting hebt, zoals van het afgelopen seizoen, en ook voor het volgende seizoen zal ze positief zijn. Komt er meer dan verwacht uit het WK, dan zal dat geld geïnvesteerd worden in het Belgische voetbal: een deel naar de Pro League, een deel naar de vleugels en een deel naar de bond zelf. Er zijn projecten genoeg om het Belgische voetbal sterker te maken, ten dienste van alle clubs en spelers.”