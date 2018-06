“Respecteer ook de keuze van vrouwen die geen borstvoeding geven”

Als een vrouw haar baby geen borstvoeding wil of kan geven, moet die keuze gerespecteerd worden. Het Royal College of Midwives (RCM), de Britse vroedvrouwenvereniging, vraagt om jonge mama’s die kiezen voor flesvoeding, geen schuldgevoel aan te praten. “Onze maatschappij toont soms weinig respect, niet alleen wanneer een moeder geen borstvoeding geeft, maar ook wanneer ze dat te lang doet”, zegt Joke Muyldermans van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen.

Zes maanden enkel borstvoeding, twee jaar borstvoeding gecombineerd met andere voeding. De aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is duidelijk: borstvoeding is het best voor moeder en kind. Maar in praktijk is het niet altijd zo simpel: niet elke vrouw kan of wil borstvoeding geven, om zowel fysieke als emotionele redenen. “In realiteit zijn er veel vrouwen die het moeilijk hebben met borstvoeding”, zegt Gill Walton, voorzitter van het RCM.

Daarom geeft het RCM vroedvrouwen en kraamhulpen een richtlijn mee: maak dat vrouwen goed geïnformeerd zijn over alle mogelijkheden, maar laat hen zelf beslissen en steun hen welke beslissing ze ook nemen. Dat kan betekenen dat vroedvrouwen hulp geven bij het borstvoeden, maar net zo goed dat ze advies geven over hoe mama’s veilig flesjes kunnen maken. “Sommige vrouwen kunnen of willen geen borstvoeding geven. We weten dat elke vrouw het beste wil voor haar baby en we willen hen steunen om de beste beslissing te maken voor hen en hun baby’s”, aldus Walton.

Eén glas champagne

“We weten dat borstvoeding de meest gezonde optie is, dus natuurlijk gaan we dat aanbevelen”, zegt Joke Muyldermans van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen. “ Maar als het voor een mama niet lukt, of ze ziet het niet zitten, dan moet je dat respecteren. Onze maatschappij toont niet altijd evenveel respect: als een baby een flesje krijgt, of een mama drinkt één glas champagne tijdens de borstvoeding, wordt ze daar al snel op aangekeken. Maar omgekeerd geldt ook: als een mama niet stopt na drie à vier maanden en het kind nog steeds de borst geeft als het één jaar is, krijgt ze ook commentaar.”

Voor Muyldermans is het vooral belangrijk dat moeders goed geïnformeerd worden voor ze de keuze maken: “Soms denken vrouwen dat het hen niet zal lukken om borstvoeding te geven, of zijn ze bang dat ze er alleen voor zullen staan als hun partner geen flesjes kan geven. Het is dan aan ons om te tonen dat er ook met borstvoeding verschillende mogelijkheden zijn, zodat elke mama een keuze kan maken die bij haar past.”

Ook de Gezinsbond vindt het belangrijk dat vrouwen borstvoeding kunnen geven en erkent dat borstvoeding belangrijke voordelen heeft voor moeder en kind, maar pleit voor respect voor ieders keuze: “Het heeft geen zin om moeders die omwille van omstandigheden of eigen keuze geen borstvoeding geven een schuldgevoel te geven”, zegt woordvoerder Kurt Jacobs.