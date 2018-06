Genk -

Ali Çaglar, CD&V-schepen in Genk, werd donderdag door de Tongerse rechtbank veroordeeld voor passieve corruptie tijdens de verkiezingscampagne in 2012. Hij kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en een geldboete van 6.000 euro. Betekent dit het einde van zijn politieke loopbaan? Wie wordt zijn opvolger? Of keert “de Turkse burgemeester van Genk” snel terug? Wij leggen onze politiek journaliste Liliana Casagrande drie vragen voor.