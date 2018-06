Samana Kerkhoven op wandel met de rolstoelen

Kerkhoven

Lommel - Op 13 juni organiseerde Samana Kerkhoven naar jaarlijkse gewoonte een rolstoelwandeling. De bedoeling is om mensen van Kerkhoven maar die nu in een rusthuis in Lommel verblijven nog eens samen te brengen met hun vroegere dorpsgenoten.

Dit jaar werd gekozen om bij hoeveijs Verpoorten op de Vennen samen te komen. Eerst werd er een lekker kopje koffie of frisdrank geserveerd en dan vertrokken we voor een wandeling

over de Vennen en het weer was ons goed gezind. Daarna was er opnieuw een warm onthaal bij hoeveijs Verpoorten waar we konden genieten van een lekkere dame blanche, na nog een laatste kopje koffie en een gezellige babbel zat de namiddag er helaas weer op .

Dank u wel aan alle fijne deelnemers en de vrijwilligers die het mogelijk maakten om deze namiddag te doen slagen.