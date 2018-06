TV-tips voor een voetbalvrije week

U bent allergisch voor gras en voetballen, en het angstzweet breekt u al uit zodra u de stem van Frank Raes uit uw tv-toestel hoort waaien? Dan heeft u helaas dikke pech, want sinds donderdag is het WK voetbal in Rusland afgetrapt. Gelukkig is HALLO uw doelman in nood: onze redactie selecteerde voor elke avond een tv-tip, zodat voetbalvrije avonden de hele week gegarandeerd zijn.