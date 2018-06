Bijna weekend! De favoriete cocktailrecepten van de beste barman van het land

Omdat het bijna weekend is. Omdat het WK voetbal begint. Of omdat je er zin in hebt: redenen genoeg om jezelf te trakteren op een lekkere cocktail. Maak kennis met de ‘Flowers for Johnnie’, de ‘Paloma Blanca’ en de ‘Jolly Jockey’, drie favorieten van beste barman van België David Lebeer.

Hij heeft de Belgische finale van de Diageo World Class gewonnen, dus mag David Lebeer zich een jaar lang de beste barman van België noemen. Doorgaans kan je hem vinden achter de bar van‘The Cobbler’ in Gent, maar speciaal voor ons deelt hij de recepten van zijn favoriete cocktails. Cheers!

Flowers for Johnnie

Ingrediënten:

- 5 cl Johnnie walker red label/Black label

- 3 cl St Germain likeur

- 2 cl vers Limoensap

- Ginger ale

Bereiding:

- Vul een longdrinkglas vol met ijsblokken

- Voeg alle ingrediënten behalve de ginger ale samen in het glas.

- Roer even om zodat alles gelijk verdeelt is.

- Vul aan met de ginger ale. Roer opnieuw even om maar let op: als je te veel roert, heb je geen bubbels meer!

- Garneer met een limoenpartje.

- Indien je wil kan je deze cocktail gemakkelijk pimpen door het toevoegen van lycheesap, perennectar of een beetje appelsap met een schijfje komkommer.

Paloma blanca

Ingrediënten:

- 50 ml Don julio tequila blanco

- 40 ml vers wit pompelmoessap

- 30 ml suikersiroop (1 deel suiker oplossen in 1 deel water)

- 20 ml vers citroen- of limoensap

- 5 blaadjes salie

- Bruiswater

Bereiding

- Snij met behulp van een dunschiller een reepje van de schil van de pompelmoes en citroen/limoen.

- Voeg alle vloeistoffen buiten het bruiswater samen in een shaker. Scheur de blaadjes salie en voeg ook deze toe. Vul de shaker volledig met ijs en shake hard voor 10 à 12 seconden. Zeef de cocktail met behulp van een strainer en een fijn zeefje in een longdrink glas gevuld met ijs.

- Vul aan met gewenste hoeveelheid bruiswater en roer even om. Garneer met enkele blaadjes salie en spray de oliën van de zestes over het glas door deze tussen je wijs-, middelvinger en duim eerst uit te duwen boven het glas met de buitenkant van de schil naar je glas toe. Trim deze even bij en steek ze in het glas.

Jolly Jockey

Ingrediënten

- 50 ml Ketel one vodka

- 30 ml citroensap

- 15 ml perziksiroop

- 2 druppeltjes rozenwater

- Ginger beer

- Schijfjes perzik

- Takje munt (optioneel)

Bereiding

- Combineer alle ingrediënten in een tumblerglass vol met ijsblokken.

- Roer even om en garneer met een schijfje perzik en eventueel een takje munt.

Cheers! En onthoud: rietjes zijn voor mietjes!