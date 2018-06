Deze programma’s mag u op 14 juni niet missen

Weerklonk daar een eerste fluitsignaal? Deze namiddag is het WK voetbal in Rusland afgetrapt. Vanavond zal u het echter zonder trillende netten moeten stellen. Gelukkig is er een heerlijke actiefilm met vechtende robots, een documentaire over een muzikaal genie op Canvas en de finale van Vlaanderens populairste soap om de voetballeegte op te vullen.