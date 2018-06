Thibaut Courtois terug naar school

Bilzen - Niemand minder dan onze nationale doelman Thibaut Courtois kwam afgelopen dinsdag op bezoek in de vrije basisschool Sint-Mauritius. De keeper van topclub Chelsea en van onze Rode Duivels liep nog even langs in zijn oude school vooraleer hij naar het WK vertrok in Rusland.

Je hebt niet alle dagen een wereldster op de speelplaats! Dinsdag, 12 mei zal dan ook een historische dag blijven voor onze school. Oud-leerling Thibaut Courtois kwam nog even dag zeggen vooraleer hij – laten we het hopen – straks de wereldbeker pakt met de Rode Duivels in Rusland. Na veertien jaar werd het een blij en hartelijk weerzien met onze internationale sportheld!

De klas van meester Tom was even de drukste perszaal van het land toen journalisten van binnen- en buitenland zich verdrongen voor een foto of quote van de topkeeper.

Daarna toonde Thibaut nog even zijn balvaardigheid op het voetbalpleintje van de school onder luide aanmoediging van ruim 400 supporters.

Meester Erik Stulens overliep nog even het laatste rapport van onze nummer één. Namens de school overhandigde directeur Karin Hamaekers een mooi souvenir aan Thibaut Courtois: een prachtige collage van klasfoto’s van zijn zes jaar in de Sint-Mauritiusschool.