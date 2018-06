Zo maak je je festival-outfit weatherproof

Je outfit uitkiezen voor een Belgische festivalzomer is meestal al een avontuur op zich. Een strategische voorbereiding is dan ook geld waard. Zon of regen, met deze outfittips dans je zorgeloos de zomer in!

Check het weer

Logisch, maar combineer al je enthousiasme met een stralende zon op het moment dat je klaarstaat om te vertrekken en je bent het zo vergeten. Check het weer dus niet alleen de dagen voordien, maar ook net voordat je naar de festivalweide trekt: groene weides worden met zelfs met maar een beetje regen genadeloos omgetoverd tot ellenlange modderbaden.

Zomerweer?

Warm én droog? Dan is je outfitstrategie simpel: frisse stoffen als katoen en linnen houden je koel door de dag, een lichte sweater is perfect voor 's avonds. Kies ook voor lichte kleuren: die weerkaatsen zonnestralen en nemen dus minder warmte op dan donkere kleuren.

Als ultieme danspartners opteer je best voor schoenen met een stevige zool die er eveneens voor zorgen dat je voeten voldoende kunnen ademen. Stevige lederen sneakers die je nadien makkelijk kunt afwassen zijn perfect. Doe er eventueel wel een paar 'versleten' of donkere veters in: witte veters zullen na een dagje rock 'n roll uiteraard niet meer wit zijn. Sandalen laat je beter thuis: blauwe teennagels zijn ook deze zomer niet in de mode... .

'Belgisch' zomerweer?

Dansen in de regen? Kies voor laagjes! Een lichte regenjas (een paraplu is niet zo praktisch en je gaat er zeker geen vrienden mee maken tijdens een optreden), donker topje (tenzij je fan bent van de 'doorkijktrend') en regen- of enkellaarsjes zijn een must tijdens een regenbui. Trek kleding aan die niet té zwierig is om gênante situaties tijdens stevige windvlagen te vermijden.

Als het warm genoeg is, kies je bij regenweer best voor een (jeans)short: modder ter plaatse van je benen wassen is net iets comfortabeler dan een hele dag rondlopen in een lange plakkende jeans. Neem ook een paar extra sokken mee: niets zo vervelend als een hele dag met natte voeten moeten rondlopen. Vergeet tot slot geen plastic (diepvries)zakje: perfect om over je handtas of smartphone te trekken en zo tegen de regen te beschermen!