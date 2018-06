Dries Van Noten verkoopt meerderheidsaandeel

Dries Van Noten is een van de weinige ontwerpers die zijn modelabel nog volledig in eigen handen heeft. Daar komt nu verandering in, want de Belg heeft een meerderheidsaandeel verkocht, zo bericht vakwebsite Business of Fashion.

Van Noten heeft een meerderheidsaandeel verkocht aan de Spaanse groep Puig, moederbedrijf van onder meer Nina Ricci, Paco Rabanne en Carolina Herrera. De ontwerper blijft wel aan boord als creatief directeur en voorzitter van de raad van bestuur.

“Ik zoek al een tijdje naar een sterke partner voor dit bedrijf, dat ik meer dan dertig jaar lang heb opgebouwd”, zegt Van Noten. “Ik ben vooral blij dat Antwerpen en mijn team het hart van ons bedrijf kunnen blijven. Samen kunnen we onze dromen verwezenlijken.”

Altijd onafhankelijk

Van Noten richtte zijn bedrijf op in 1986 en bleef, zelfs in een periode waarin veel modehuizen gekocht werden door conglomeraten, altijd onafhankelijk. Toch heeft hij nooit uitgesloten dat hij zijn bedrijf ooit zou verkopen. “Misschien wil ik ooit stoppen, maar wat dan met mijn team en al de mensen die hebben geïnvesteerd in ons? Alle mensen die onze kleding produceren, zijn afhankelijk van mij”, zei hij daarover in een interview drie jaar geleden.

In maart van dit jaar schreef Women’s Wear Daily al dat Van Noten op zoek was naar een overnemer van zijn bedrijf. De waarde ervan werd volgens de modewebsite geschat op 100 miljoen dollar (81 miljoen euro). Van Noten heeft onder meer boetieks in Antwerpen, Parijs, Tokyo, Hong Kong en Seoul.

“Als onafhankelijk modehuis heeft Dries van Noten in de loop der jaren een uitzonderlijke reputatie opgebouwd met zijn avant-garde collecties”, zegt Marc Puig, CEO van de groep. “Dat wij binnenkomen in de structuur van Dries Van Noten toont onze strategische inzet om onze modebusiness verder te ontwikkelen.”