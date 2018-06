Na maandenlang wachten is het zover: straks wordt het WK in Rusland afgetrapt. Onze chef Sport Kristof Liberloo is sinds woensdag in Moskou en zal de Rode Duivels op de voet volgen. Bij wijze van aftrap trok hij al eens naar een Russisch winkelcentrum, waar hij ging peilen hoe goed de plaatselijke bevolking de Belgische nationale ploeg kent.