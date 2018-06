Zo ziet je huid er mét en zonder make-up uit onder een microscoop

Het is een regel die in het theater en onder drag queens maar al te sterk leeft: kijk vooral niet van té dichtbij naar make-up. Beautyblogger Tina Yong heeft die regel gebroken op haar YouTube-kanaal en vergelijkt haar eigen huid mét en zonder make-up onder de microscoop.

Het was op grote vraag van haar volgers dat Tina haar huid onder de microscoop legde, zo vertelt ze in de video. “Ik heb die microscoop voor misschien 10 à 20 dollar gekocht en dit ding kan tot 1.000 keer inzoomen.”

Ze gaat meteen met de microscoop aan de slag. Ze begint op haar kin en houdt meteen halt bij een puist op haar wang: “Jongens, jongens, wat is dat? Dat ziet er zo slecht uit, heel bloederig. Het ziet er een beetje uit als drilpudding”, roept ze uit.

Eenmaal ze kan focussen op haar kin, ontdekt ze dat haar huid daar erg vet is. “Als ik mijn huid uitrek, kan je zien hoeveel olie die bevat.” Daarna richt ze de microscoop op haar bovenlip en wenkbrauwen, voor ze stopt hij haar wimpers: “Dit is te gek, er zitten allemaal kleine zwarte puntjes in van mascara die ik niet heb weggehaald. Dit is niet goed jongens.”

Met make-up

Beter werd de ervaring niet voor Tina eenmaal ze make-up had aangebracht. De puist van eerder “ziet er net uit als een aliën”, aldus Tina nadat ze de kleine laagjes foundation, concealer en highlighter op haar puistje ziet.

Haar met mascara aangezette wimpers vergelijkt ze dan weer met een afgebrand bos: “Oh mijn god, ik heb kleine spinnetjes als wimpers. Dit lijkt wel het einde van de wereld jongens, mijn wimpers zouden een horrorfilm kunnen zijn op dit moment”, zegt ze met veel gevoel voor drama.