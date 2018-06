KBVB ergert zich aan Napoli: Mertens kan geen contract portretrechten tekenen

De meeste Rode Duivels tekenden vorige vrijdag een contract inzake hun portretrechten, meer bepaald over hoe de KBVB de spelers commercieel mag uitspelen. Maar enkele spelers tekenden naar verluidt niet. Dries Mertens is daar zeker één van, hij liet via zijn advocaat weten niet te tekenen en verwees naar zijn bestaand contract inzake portretrecht met Napoli.

De Italianen beheren de rechten van Mertens en de bond vond geen akkoord met de club. Eerder liet de KBVB officieel weten dat iedereen getekend had, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.

Ondervoorzitter Bart Verhaeghe tilt er niet zwaar aan. “Iedereen staat vrij dat te doen of niet te doen. Dus dit is helemaal geen blaam. Wij leven in een vrije wereld en hebben er als federatie ook geen enkel probleem mee”, aldus Verhaeghe aan VTM Nieuws.