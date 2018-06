Ooit dé vakantiebestemming voor de elite, nu verlaten en zelfs bedreiging voor miljoenen mensen

Met prachtige zandstranden en warm water het hele jaar door was de Salton Sea in Californië in de jaren 50 en 60 van vorige eeuw de perfecte vakantiebestemming. Zo perfect dat ook de elite van Hollywood - zoals Frank Sinatra, Rock Hudson, de Beach Boys en zelfs president Dwight Eisenhower - er vaak vertoefde. Maar hoe bruisend het toerisme er ooit was, zo verlaten en vervallen is het er nu. En dat is nog niet eens het slechtste nieuws voor de omwonenden.

De Salton Sea is een 970 vierkante kilometer groot zoutmeer in het zuiden van Californië en wordt omgeven door de Coloradowoestijn. Zestig jaar geleden was het een van de absolute trekpleisters van de ‘Golden State’. Langs de ruim 185 kilometer lange kust schoten de hotels, motels, casino’s en jachtclubs als paddenstoelen uit de grond. “Het mirakel in de woestijn”, zo werd het genoemd. Vandaag wordt het gebied echter al heel anders omschreven: “Spookstad in wording.”

Het zoutmeer kwam “per ongeluk” tot stand in 1905 toen de Colorado-river overstroomde in de woestijnvallei van Salton Sink. Het water stroomde twee jaar lang, waardoor de Salton Sea gecreëerd werd.

Duizenden karkassen op het strand

Zo snel het gebied zich ontpopte tot toeristische trekpleister, zo snel kwam het weer in verval. Tegen de jaren 70 stonden er al heel wat hotelkamers leeg, werden er een pak minder chips vergokt en bleven tal van bootjes eenzaam aangemeerd liggen. Het schrijnende gebrek aan regen in de omgeving was één reden voor het verval, maar er is nog een belangrijkere. Het meer kan het verontreinigde water (door pesticiden van naburige boerderijen) namelijk niet afvoeren, waardoor het zoutgehalte maar bleef stijgen en het zuurstofgehalte bleef dalen. Elk jaar kwamen daardoor duizenden vissen om het leven. Die spoelden vervolgens aan op de zandstranden, waar ze door de extreme hitte verschrompelden en vergingen.

Foto: shutterstock

Foto: AP

De plaats waar zonnekloppers ooit aan hun kleurtje werkten, is nu bezaaid met karkassen van vissen. Op warme dagen - de temperatuur kan er oplopen tot bijna 49 graden - hangt er een scherpe zwavelgeur die soms tot 240 kilometer verder in Los Angeles geroken kan worden. Kort gezegd: de Salton Sea ruikt naar rotte eieren.

Toch is het niet alleen de stank en de ecologische impact die de meeste zorgen baren. Het meest dwingende probleem voor de lokale bevolking is de voortdurende dreiging van “toxisch stof”. Dat waait op uit de uitgedroogde rivierbedding en bevat schadelijke pesticiden, zware metalen en poederachtige deeltjes die gelinkt worden aan aandoeningen als astma, ademhalingsproblemen en zelfs kanker.

Een buurt in verval. Foto: shutterstock

Toxisch stof

Een op de vijf kinderen in de Imperial County - waartoe het gebied behoort - lijden aan astma en/of andere longaandoeningen. Terwijl dat op nationaal vlak maar een op de twaalf kinderen is. Volgens dokter Tim Krantz, de autoriteit als het op de geografie van de Salton Sea aankomt, waarschuwde al dat een “ramp voor de volksgezondheid nakende is”. “Onze focus moet nu liggen op wat er gaat gebeuren als die toxische rivierbedding blootgesteld worden aan de woestijnwinden. Het zal een ongeziene ramp zijn voor de luchtkwaliteit. Miljoenen mensen zullen hierdoor getroffen worden.”

Hoewel er nog maar weinig mensen in het gebied wonen en het bijna een spookstad is, zijn de overblijvers vastberaden om het probleem aan te pakken. Vorige week werd er nog een voorstel goedgekeurd waardoor er 200 miljoen dollar vrijgemaakt wordt om alle problemen aan te pakken.