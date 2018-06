Verdachten van brutale inbraak Plopsa Indoor vrijgesproken

Hasselt / Genk -

Een 26-jarige Genkenaar is donderdag in Hasselt vrijgesproken van twee brutale inbraken bij Plopsa Indoor in Hasselt. Het parket verdacht hem en twee Hasselaren begin 2017 twee keer ingebroken te hebben in het pretpark. Bij de tweede inbraak verdween een kluis met daarin 64.655,99 euro. De Genkenaar is wel schuldig bevonden aan twee afpersingen, zes diefstallen plus pogingen en dopingbezit. Dit leverde hem 27 maanden cel op terwijl het parket eerder nog 86 maanden gevorderd had, en dat tot tevredenheid van zijn advocaat Peter Donné.