Limburg United trekt Amerikaanse point guard Kenny Barker aan

Hasselt - Limburg United heeft zich met de Amerikaanse point guard Kenny Barker versterkt. Dat deelde de basketbaleersteklasser donderdag mee.

De deze week 32 jaar geworden Barker (1m91) was de afgelopen drie seizoenen bij het Cypriotishe Keravnos aan de slag. Met die club vierde hij in 2017 zijn derde landstitel. In 2014 werd hij met Bakken Bears kampioen in Denemarken, in 2015 met Genève kampioen in Zwitserland.

“Met Barker hebben we terug een heel ervaren leider op het plein staan. De spelverdeler wordt ongetwijfeld het verlengde van de coach op het plein. Hij staat sterk in defence, rebound goed en is heel veelzijdig in offence. Barker is op en top prof, zowel op als naast het plein”, bewierookt Limburg United zijn aanwinst.