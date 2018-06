Kindsoldaat bewerkt Hasseltse cipier met thermos en plooit vinger om: “Allemaal leugens”

Hasselt -

Onder begeleiding van liefst zeven agenten is donderdag een 35-jarige Nigeriaan verschenen voor de Hasseltse correctionele rechtbank. De struise kerel, een voormalig kindsoldaat volgens zijn dossier, moest zich verantwoorden voor agressie tegenover meerdere cipiers in de gevangenis van Hasselt op 22 juli 2016. Een penitentiair beambte bewerkte hij met een thermosfles en een andere was acht maanden werkongeschikt nadat de pees van een omgeplooide vinger afgescheurd was. Het parket vorderde 26 maanden cel voor de Nigeriaanse versie van Jerommeke.