Tommelein: “Nieuwe Europese doelstelling hernieuwbare energie is haalbaar als we er samen voor gaan”

Brussel - Het aandeel van hernieuwbare energie moet in de Europese Unie tegen 2030 toegenomen zijn tot 32 procent. Daarover hebben de Europese Raad, het Europees parlement en de Europese Commissie donderdagochtend een akkoord bereikt.

“Persoonlijk denk ik dat dit haalbaar is als alle landen er samen voor gaan”, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. “Ik zal met een ambitieus plan naar de Vlaamse regering gaan over hoe en hoeveel Vlaanderen kan bijdragen om die doelstelling met Europa te halen”, klinkt het.

Donderdag kopte de krant De Standaard nog dat Vlaanderen de ambitieuzere doelstellingen rond hernieuwbare energie zou blokkeren. Iets wat Vlaams minister-president Geert Bourgeois meteen nuanceerde. “We zijn zeer ambitieus en we blokkeren niets”, aldus Bourgeois. De Vlaamse regeringsleider vindt wel dat de plannen “haalbaar, betaalbaar en realistisch” moeten zijn.

Als het van Willem-Frederik Schiltz, Vlaams parlementslid en energiespecialist van Open Vld, afhangt, moeten België en Vlaanderen “meer ambitie tonen en niet langs de zijlijn blijven staan”. “We mogen in dit debat niet in één naam genoemd worden met landen die klimaatsceptisch zijn, landen die nog volop afhankelijk zijn van steenkool en dat willen blijven”, klinkt het.

Volgens Schiltz moet de verhoogde Europese doelstelling een signaal zijn om “vollenbak” in te zetten op hernieuwbare energie. “Open Vld zal niet een remmende factor zijn. We zijn goed op weg. We hebben onze doelen binnen bereik, maar we moeten wel doorpakken. Dit moet ook het standpunt zijn uit de mond van al onze ministers op internationaal niveau: België steunt de ambitie voor 32%, ze zal de doelstellingen halen en houdt vast aan de kernuitstap”.