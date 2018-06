Man veroordeeld tot 24 jaar cel voor moord op ex-geliefde

De correctionele rechtbank van Verviers heeft Thierry T. donderdag veroordeeld tot 24 jaar cel voor de moord op Anny Ku, een ex-geliefde van hem. De 52-jarige man uit Verviers bracht de 40-jarige Ku in september 2016 om het leven door wurging in een bos in Pepinster.

De man bracht in oktober 2016 zelf de politie op de hoogte dat hij een vrouwenlichaam had aangetroffen in een bos terwijl hij aan het wandelen was met zijn hond. Toen de politie hem ondervroeg, bleek al snel dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde en dat hij in het verleden een relatie had gehad met het slachtoffer. De man werd al snel beschouwd als verdachte en aangehouden.

Uit het onderzoek van een expert bleek dat de vrouw om het leven was gekomen door toedoen van iemand anders. Uit het persoonlijkheidsonderzoek van de man bleek ook dat hij gewelddadig was en de rechtbank van Verviers vond voldoende bewijzen om Thierry T. schuldig te verklaren voor de moord op Anny Ku.

De rechtbank hield voorts rekening met de ernst van de feiten, het machiavellistische gedrag van de dader en het gevaar voor recidive. Daarom veroordeelde de rechter hem tot 24 jaar opsluiting.