Tomas Maier vertrekt na zeventien jaar bij Bottega Veneta

Tomas Maier werkte zeventien jaar als creatieve directeur voor luxemerk Bottega Veneta, maar het merk kondigt nu zijn vertrek aan. Een reden wordt er voor het vertrek niet opgegeven, het merk looft in zijn persaankondiging wel de talrijke verwezenlijkingen van de ontwerper.

In hun officiële tekstaankondiging kondigt Kering, de luxegroep waartoe Bottega Veneta behoort, het vertrek van hun gerespecteerde creatieve directeur Tomas Maier aan. Er wordt evenwel niet ingegaan op een eventuele reden voor dit vertrek, het bedrijf prijst hem wel voor zijn talrijke verwezenlijkingen en uit zijn dank voor de jarenlange samenwerking. De ontwerper stond maar liefst zeventien jaar aan het roer van het Italiaanse luxemerk.

"Het is hoofdzakelijk dankzij de hoogstaande kwalitatieve eisen van Tomas dat Bottega Veneta zijn huidige positie in de markt kon innemen", benadrukte François-Henri Pinault, de afgevaardigd bestuurder van Kering. "Hij transformeerde het merk tot een onbetwiste referentie in de luxemarkt. Ik ben hem zeer dankbaar en ik bedank hem persoonlijk voor het harde werk dat hij verrichte en het uitzonderlijke succes dat hij bereikte."

Nadat Tomas Maier in 2001 het roer overnam van Tom Ford leed het bedrijf grote verliezen. Zestien jaar later was Bottega veneta het tweede meest winstgevende bedrijf van de luxegroep, na Gucci.