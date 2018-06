‘In het debat rond de hoofddoek gaat het nooit om de echte reden: seks’, zegt de Berlijnse moslima Seyran Ates. ‘Zelfs heel jonge meisjes worden gedwongen hun hoofd te bedekken omdat mannen hun driften niet kunnen bedwingen.’

‘De islam is een prachtige religie, maar we moeten haar loswrikken uit de handen van de fundamentalisten’, zegt de Duits-Turks-Koerdische Seyran Ates (55) ons in het Amsterdamse debathuis De Balie, waar ...