De Biehal sluit project Soep als bindmiddel succesvol af

Lommel - Gisterennamiddag blikte gedeputeerde Frank Smeets samen met vzw de Biehal terug op het succesvol project ‘Soep als bindmiddel’ met de Soeptrinette als mobiele ontmoetingsplek. De deelnemende gemeenten en socioculturele organisaties werden allen uitgenodigd op het slotmoment van het Leaderproject Soep als bindmiddel in Zaal Den Drossaerd in Overpelt.

De Soeptrinette kadert in het sociaal project Soep als Bindmiddel, een Europees subsidieprogramma van Leader Kempen en Maasland. Deze soepmobiel toerde de voorbije twee jaar rond in de plattelandsgemeenten Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt, Bree en Hamont-Achel op de wekelijkse markten en in de sociale woonwijken met als doel mensen te verbinden.

Met het project wilde vzw de Biehal inzetten op samenwerkingsverbanden met lokale organisaties en ontmoetingen creëren in de wijken om zo bewoners in contact te brengen met de activiteiten van buurtverenigingen. Creaworkshops voor of na het buurtrestaurant zorgden dan weer voor extra verbinding tussen diverse groepen.

En zoals gedeputeerde Frank Smeets het mooi verwoordde: "De Soeptrinette zorgde niet enkel voor gezonde vitamines door het aanbieden van verse soep, maar ook de sociale vitamines waren even belangrijk. Het project verbond mensen en creëerde ontmoeting voor de meest sociaal geïsoleerde groepen."

De Soeptrinette zal ook na de projectperiode een vaste waarde blijven op de wekelijkse markten. Bovendien zal de soepmobiel ook inzetbaar blijven op socioculturele evenementen. Coördinator horeca van vzw de Biehal, Johnny Van den Broeck, nodigde tenslotte alle aanwezigen uit om aan tafel te schuiven in het buurtrestaurant van Overpelt Lindel, een ideale culinaire afsluiter.