Hasseltse senioren te gast in Wuustwezel

Hasselt - In het voorjaar van 2017 ontving de stedelijke Seniorenraad van Hasselt de collega’s uit de Kempense landelijke gemeente Wuustwezel. De gasten kregen er een interessant en gevarieerd programma aangeboden. En blijkbaar hadden ze ervan genoten, want spoedig viel er een uitnodiging in de bus voor een tegenbezoek aan Wuustwezel. Op dinsdag 12 juni was het dan zover.

Een bijna volgeboekte autocar vertrok op de parking van Herkenrode. Bij aankomst in het Gemeenschapscentrum Kadans werden de Hasselaren getrakteerd op koffie met koek. In de schouwburg werden ze verwelkomd door burgemeester Wouters, schepen voor senioren Aernouts en de voorzitter Fons Gommers van de Ouderenraad van Wuustwezel. De ontvangst was erg hartelijk. De aanwezigen kregen uitleg over het sociaal beleid in deze grote plattelandsgemeente en er werd een toeristische film vertoond. Daarna volgde een dankwoord van de Hasseltse schepen Brigitte Smets en was het tijd voor de overhandiging van typisch Hasseltse geschenken. De voormiddag werd afgesloten met een geleide monumentenwandeling, gevolgd door de lunch.

In de namiddag brachten de Hasselaars een geleid bezoek aan De Klot (turfwinning) en Den Doodendraad uit WO I. Nadien werden ze verwacht op het bedrijf Solitair in de deelgemeente Loenhout, een zeer groot en wereldwijd bekend bedrijf voor de kweek en verkoop van heesters en bomen. De rondleiding gebeurde door de enthousiaste bedrijfsleider Dirk Cools. Tot slot werd er koffie en gebak geserveerd in een van de enorme serres en elke deelnemer ontving een mooi fotoboek en een bakje aardbeien.

Voor de seniorenraad was het een zeer geslaagde dag, mede mogelijk gemaakt door de vele leden van de Wuustwezelse Ouderenraad.

Foto's: Zygmund Krzywania.