Zussengroep ontslaat manager omdat ze minder verdienden dan mannelijke artiesten

HAIM heeft recent hun manager ontslaan, nadat ze ontdekten dat ze op een muziekfestival tot tien keer minder verdienden dan een mannelijke artiest. De loonkloof tussen mannen en vrouwen in de entertainmentsector leidde de voorbije maanden al tot verschillende protestacties, ook op het filmfestival van Cannes voerden meer dan tachtig vrouwen uit de filmsector actie voor gelijke rechten.

In een interview met het tijdschrift Grazia meldde de popband HAIM dat ze recent hun manager ontsloegen. Dat deden de drie zussen naar eigen zeggen nadat ze ontdekten dat ze voor een optreden op een muziekfestival tot tien keer minder loon opstreken dan een mannelijke artiest. Op het moment van het optreden waren ze hierover nog niet op de hoogte en waren ze er net erg opgezet mee.

Alana Haim, één van de drie zussen, benadrukte tijdens het interview dat de muziekindustrie een harde wereld is voor vrouwen. "De muziekindustrie is een beangstigende plaats voor vrouwen. Er zijn zoveel obstakels. Het is echt klote. Vrouwen krijgen nog niet eens de helft van het loon van mannen betaald. In ons geval kregen we zelfs tot tien keer minder. Dat is krankzinnig. Daarom hou ik zoveel van mijn zussen. Ik vertrouw hen mijn leven toe. We zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje."

De loonkloof en de geringe aanwezigheid van vrouwelijke artiesten, producers, tekstschrijvers en geluidstechnici is een grote bezorgheid in de muziekindustrie en vele andere industrieën. De loonkloof bij Sony, Universal en Warner's UK ligt momenteel op 22,7%, 29,8% en 49%. Tijdens het vorige festivalseizoen waren slechts 20% van alle headliners vrouwelijke artiesten.