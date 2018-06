Stella over de jurk die ze maakte voor Meghan: “Het was de laatste die pret mocht uitdrukken”

De Britse ontwerpster Stella McCartney kreeg de eer om de tweede trouwjurk van Meghan Markle te maken. In een interview met BBC sprak de ontwerpster zich voor het eerst uit over de keuze van de hertogin. De witte halterjurk was volgens haar een bewuste stijlkeuze van de bruid zelf die nauw betrokken was bij het ontwerp en "het laatste moment waarop de bruid haar plezier kon uiten".

Meghan Markle ruilde na de kerkelijke dienst haar eerste bruidsjurk van Givenchy in voor een witte halterjurk van Stella McCartney, die ze droeg tijdens de feestelijkheden in de late namiddag en in de avond in Frogmore House. De Britse ontwerpster sprak zich tijdens een interview met de Britse televisiezender voor het eerst uit over de jurk.

Volgens de modeontwerpster was de halterjurk een bewuste stijlkeuze van de bruid en koos ze bewust voor twee verschillende looks. "De rol die Meghan Markle als hertogin op zich neemt, is een rol die ernst en soberheid vergt. Ik ben van mening dat ze een grote druk op haar schouders voelt en dat ze haar rol erg ernstig neemt. Haar witte halterjurk was "de laatste die pret mocht uitdrukken, de laatste keer om haar andere, menselijke kant te uiten".

Stella McCartney werkte bij het ontwerp van de jurk nauw samen Meghan Markle. "Ik was me ervan bewust dat de jurk de juiste sfeer moest uitdrukken. We begaven ons op een delicate lijn. De jurk kon een voltreffer of een blunder worden. Hoewel de jurk grotendeels Meghans jurk was, ben ik zeer trots dat ze mij uitkoos voor dat deel van de bruiloft en dat ze haar ware zelf erin kon laten zien."