Verschillende overvallers op dievenpad in Limburg

Heusden-Zolder / Tongeren / Kinrooi - Limburg werd afgelopen nacht geplaagd door verschillende overvallers. Op drie plaatsen, in Heusden-Zolder, Tongeren en Kinrooi, konden de dieven hun slag slaan.

Overval op dagbladhandel Miranda in Heusden-Zolder

Vanmorgen rond 7 uur is een overval gepleegd op dagbladhandel Miranda in de Meylandtlaan in Heusden-Zolder. Het is nog onduidelijk of de dader iets heeft kunnen buitmaken. De politie is volop bezig met het onderzoek.

Sigaretten gestolen in krantenwinkel Tongeren

Tabaksdieven zijn woensdag rond middernacht binnengedrongen in de Press Shop in de Maastrichterstraat in Tongeren. Ze roofden er sigaretten. De daders forceerden zich een doorgang via het dak. Ze haalden een raam en traliewerk weg om af te dalen in de winkel. Het is al de derde keer dat de winkel doelwit is van dieven.

Inbraakalarm spuit rook in shop tankstation in Kinrooi

Vanmorgen rond 6.45 uur hing de shop van het tankstation op de Venlosesteenweg in Kinrooi vol rook. De brandweer werd opgeroepen. Maar er was geen brand. Wel was de shop uitgerust met een inbraakalarm dat rook spuit wanneer er een deur wordt geforceerd, om daders af te schrikken.