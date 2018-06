Oud-leiders KSA De Heikleuters voor vijftiende keer op weekend

Zutendaal - Van 1 tot 3 juni gingen achttien oud-leiders van KSA De Heikleuters Zutendaal opnieuw op weekend. Het was intussen al de vijftiende editie van deze jaarlijkse reünie.

De tradities van vroeger volgen de oud-leiders nog steeds. "We zochten voor dit lustrumweekend een locatie in het buitenland, zoals dat vroeger ook gedaan werd. Ons oog viel op groepsaccommodatie Het Droogdok, gelegen aan de Vinkeveense plassen, op iets meer dan 200 kilometer van Zutendaal", klinkt het bij de oud-leiders. "Tijdens zo'n weekends praten we niet alleen bij, maar eten we ook graag lekker en ook het nodige gerstenat mag natuurlijk niet ontbreken."

Op vrijdagavond stond er een streekwandeling op het programma, waarna da oud-leiders het tegen elkaar opnemen in een kaasquiz met leerrijke weetjes over Nederland. Zaterdag vertrokken ze 's ochtends op daguitstap naar Amsterdam. "Daar werden we opgewacht door een bevriende inwoner die ons mee op tocht nam naar hoofdzakelijk onbekende plekjes. We sloten onze tocht af in zijn stamcafé met een 'gehaktbal 350 gr. in jus'. Na een welverdiende nachtrust sloten we zondag af met een boottocht van meer dan twee uur op de wel zeer uitgestrekte plassen waar we verbleven. Even na vier uur reden we terug de gemeentegrens van Zutendaal over om thuis te gaan vertellen dat we opnieuw een geslaagde editie achter de rug hadden. In 2019 gaan we op naar nummer 16, ditmaal ergens in België."