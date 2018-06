Modeontwerper Stefano Gabbana beledigt Selena Gomez: "Ze is zo lelijk"

De Italiaanse modeontwerper Stefano Gabbana heeft opnieuw heel wat controverse veroorzaakt. In een post op sociale media beledigde hij de populaire popzangeres Selena Gomez door haar "zo lelijk" te noemen. De vele fans van de zangeres pikten dit niet en gingen resoluut in de tegenaanval.

Met zijn beledigende, ongepaste uitspraak over Selena Gomez is de Italiaanse ontwerper Stefano Gabbana in het oog van een storm terechtgekomen. De modeontwerper reageerde op woensdag op een Instagrampost van The Catwalk Italia, waarin Selena Gomez in vijf verschillende rode jurken, waaronder één jurk van Dolce & Gabbana, te zien is.

Volgers werden gevraagd om in hun reacties hun favoriete jurk aan te duiden, maar dat deed Stefano Gabbana niet. Hij reageerde eenvoudigweg met de volgende woorden: "è proprio brutta" of "ze is zo lelijk". De vele fans van de popzangeres reageerden furieus en zetten meteen ook de tegenaanval in.

Met deze harde, ongepaste opmerking is Stefano Gabbana zeker niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden haalde hij zich de woede van heel wat andere bekende sterren op de hals door zich openlijk uit te spreken tegen het homohuwelijk en ook Kate Moss moest het eerder al ontgelden.