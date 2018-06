Hier winkelen de Limburgse jongeren het liefst

Voor het eerst werden door UCLL en Het Belang van Limburg duizend 16- tot 24-jarigen bevraagd over hoe zij vandaag tegenover politiek en actuele maatschappelijke thema's staan. Winkelen de Limburgse jongeren het liefst in lokale winkels of bij grote ketens?

Uit dit onderzoek blijkt dat 54% van de jongeren wil dat hun volgend gemeentebestuur vooral moet inzetten op het aantrekken van lokale winkels. Een vierde is voorstander van grote ketens en 22% heeft geen mening. Wij trokken onze stoute schoenen aan en gingen eens polsen bij de Limburgse jeugd.

LEES OOK: “Wie een uniek product wil, koopt bewust lokaal”

LEES OOK: “Steden worden in de toekomst een mini- energiecentrale”