Herman De Croo: “Binnen twee generaties is de burgemeester van Antwerpen Turks, Marokkaans of zwart. Bye bye meneer De Wever!”

Zal N-VA de grootste partij in Vlaanderen blijven? Volgens Open VLD-politicus Herman De Croo blijft het succes van de partij van Bart De Wever niet duren. En dat heeft alles te maken met ‘nieuwe Belgen’. Dat zegt De Croo in het magazine Wilfried, dat om de vier maanden verschijnt. De Waalse krant La Libre Belgique kon het magazine inkijken.

De Croo is in het interview bijzonder scherp voor N-VA. Zo zegt hij dat het terugkeerbeleid van N-VA-staatssecretaris Theo Francken ‘nutteloos’ is. “Prikkeldraad rond de toegangspoorten van Europa installeren? Je stopt misschien de eerste 100.000 vluchtelingen. Maar wat zullen we dan doen als het er nog drie miljoen zijn? Als we deze bevolkingsgroepen niet helpen om zich te stabiliseren door hen een minimum aan welvaart, gezondheid en toekomst te geven, rennen we allemaal naar onze ondergang.”

Ook voor N-VA in het algemeen is De Croo kritisch. “Vandaag de dag is 70 procent van de kinderen onder de vijf jaar in Antwerpen geen Belg. Binnen 13 jaar, wanneer deze kinderen meerderjarig zijn, zal 70 procent van de Antwerpse kiezers geen Belg zijn . En dan is het Bye bye meneer De Wever. Binnen twee generaties zal de burgemeester van Antwerpen Turks, Marokkaans of zwart zijn. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur.”

Ook in Brussel ziet De Croo een gelijkaardige evolutie. “Daar is vandaag op socialistische lijsten een derde immigrant. De dag dat Turken en Marokkanen met elkaar opschieten, zal de helft van de negentien burgemeesters van Brussel Turks of Marokkaans zijn.”

De Open VLD-politicus verwijst daarvoor onder andere ook naar Nederland, waar de huidige burgemeester van Rotterdam van Marokkaanse origine is en de zoon is van een imam. In het Verenigd Koninkrijk heeft Londen met Sadiq Khan voor het eerst een moslimburgemeester. En ook in België werd in Sint-Joost in 2012 voor het eerst een burgemeester van vreemde origine verkozen in het Brussels Gewest.