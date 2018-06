Bedevaartsoord van Lourdes getroffen door overstromingen

Het bedevaartsoord het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Zuidwest-Frankrijk, dat jaarlijks miljoenen bedevaarders aantrekt en herbergt, is woensdag getroffen door overstromingen. Dit komt na recent hevig onweer in Frankrijk.

Verschillende plaatsen op het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, zoals de bekende Grot van Massabielle, kerken en de plaats waar bedevaarders kunnen baden, zijn gesloten wegens het overstromen van de rivier Gave de Pau.

“De rivier Gave de Pau overstroomde om 03.00 uur woensdagochtend”, deelde het bedevaartsoord in een persbericht mee.

De ondergrondse basiliek van Sint-Pius X is niet beschadigd maar de internationale mis die er normaal gezien plaatsvindt, is geannuleerd.

Bedevaarders worden nog steeds in het oord opgevangen, ook de Sint-Bernadettekerk blijft toegankelijk.

Lourdes is een van de eerste katholieke bedevaartsoorden in de wereld. Naar eigen zeggen verscheen de Heilige Maagd Maria in 1858 achttien keer aan een jonge dame genaamd Bernadette Soubirous.

Sinds de vermoedelijke verschijningen zochten miljoenen bedevaarders dit oord op. Het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes trof maatregelen om bejaarden, zieken en mensen met een handicap op te vangen die naar daar trokken om genezen te worden.

De katholieke kerk beweert dat zeventig mensen sinds 1858 op wonderbaarlijke wijze zijn genezen.

De bedevaarders kunnen zich reinigen in de baden van het bedevaartsoord en kunnen water uit de Lourdesbron kopen die in de talloze winkels op het gebied van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te vinden zijn.