Peer -

In het Peerse centrum brandde even na middernacht een appartement uit aan de Nieuwstraat. De bewoner die even daarvoor was gaan slapen werd tijdig wakker door een brandgeur. Hij kon zich veilig naar buiten begeven, maar ademde heel wat rook in en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Heel snel was er sprake van een uitslaande brand. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een aanpalend appartement.