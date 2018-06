Max Verstappen voor het eerst volledig alleen tijdens een F1-raceweekend

Max Verstappen reisde vorige week alleen af naar Canada, zonder manager, familie of vrienden. Die beslissing had hij in samenspraak met zijn team genomen.

Over de aaneenschakeling van incidenten waar Max Verstappen dit jaar al in betrokken geraakte is er al enorm veel inkt gevloeid. Tot zijn crash in Monaco hield Red Bull de jonge Nederlander steeds de hand boven het hoofd maar dat was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

Vanuit de leiding van de Oostenrijkse formatie klonk het dat het tijd werd dat Verstappen lessen begon te trekken uit al die incidenten. De Nederlander kaatste de bal terug door te stellen dat hij dat soort van kritiek wel kon missen, hij wist immers zelf waar het schorde en wat er aan gedaan moest worden.

In samenspraak met Red Bull werd besloten dat Verstappen alleen naar Montreal zou reizen zodat hij zich volledig op het raceweekend zou kunnen concentreren. Het resultaat van die andere aanpak mocht er wezen want het Nederlandse wonderkind werkte een foutloos weekend af.

“Dit was de eerste race die hij helemaal alleen heeft afgewerkt en dat is iets compleet anders,” aldus Christian Horner. “Of het echt iets bijgedragen heeft aan zijn goede prestaties is onmogelijk te zeggen. Hij groeit nog steeds als rijder en hij wint aan maturiteit terwijl hij aan ervaring wint. Het is iets waar we het met hem over gehad hebben, het was in samenspraak met het team.”

Horner heeft niets dan lof over zijn rijder na zijn foutloze weekend in Canada. Hij wist zijn derde plaats op de grid te verzilveren en het scheelde niet veel met de tweede plaats.

“Hij is echt ondergedompeld in alles wat hij gedaan heeft het voorbije weekend en hij heeft het voortreffelijk gedaan. Hij verdient alle lof voor zijn sterke race die hem nog tot binnen een tiende van een seconde van Bottas bracht.”

“Max is zo’n uitzonderlijk talent en je ziet in elke sport wel mensen die in een periode zitten dat het niet loopt. Bij hem was dat heel publiekelijk,” besluit Horner.

