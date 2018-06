Prachtige vrouwen, moordende wodka en niemand die naar je lacht

De Rode Duivels zijn veilig geland op het Moskovitische tarmac. Maar wat weten we eigenlijk over het grote land van Poetin, Tolstoj en Isinbajeva? Tien jaar woonde en speelde Nicolas Lombaerts (33) in Rusland. Maar nooit kwam de verdediger van KV Oostende in de plannen van Roberto Martinez voor om de Duivels wegwijs te maken in zijn tweede vaderland. Voor ons doet hij dat wel. ‘Tsaar Nicolas’ over tien clichés over Rusland, en ze zijn zeker niet allemaal onwaar. “Met een politieagent valt altijd wel iets te regelen...”