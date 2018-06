8 meter 66! Cubaanse verspringer Echevarria zet beste wereldjaarprestatie neer

Juan Miguel Echevarria heeft woensdag op de IAAF World Challenge in het Tsjechische Ostrava voor de beste wereldjaarprestatie gezorgd in het verspringen. De negentienjarige Cubaan zette bij zijn derde poging een sprong van 8m66 op de tabellen.

Daarmee wiste Echevarria de referentiesprong van de Zuid-Afrikaan Luvo Manyonga uit. De wereldkampioen realiseerde op 31 mei in Rome een sprong van 8m58. In Ostrava was Manyonga met 8m31 tweede. De derde plaats was voor de Zuid-Afrikaan Rushwahl Samaai (8m15).

De 19-jarige Echevarria deed zondag alle monden openvallen tijdens de Diamond League-meeting in Stockholm. Hij sprong er 8m83 ver en benaderde zo het 17 jaar oude wereldrecord van de Amerikaan Mike Powell (8m95). De wind speelde echter recordspelbreker voor Echevarria. Met 2,1 meter rugwind per seconde telde de poging niet. De limiet is vastgelegd op 2m/s.

Foto: REUTERS

De Amerikaan Justin Gatlin spurtte in 10.03 naar de overwinning op de 100m. In het afsluitende nummer mocht de Nederlandse Daphne Schippers juichen. Ze liep met 22.52 de snelste tijd op de 200m.