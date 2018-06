Na zeventien maanden eindelijk beweging in zaak van vervuilend tankstation

Er hangt nog altijd een mazoutgeur en vervuild water stroomt uit putten naar de nabijgelegen percelen. De inwoners van het gehucht Graeth bij Borgloon zijn de overlast van het intussen failliete tankstation All Trend Petrol SBI op de Hulsberg meer dan beu. In januari vorig jaar vielen douane en politie binnen en werden de gebouwen verzegeld omdat de eigenaars er mazout ontkleurden. Buurtbewoners klagen dat er sindsdien niets meer gebeurd is, maar volgens burgemeester Danny Deneuker (sp.a) komt daar snel verandering in.